“Miliona euro të taksapaguesve shqiptarë janë paguar për këtë sektor”/ Tedi Blushit denoncon rrjetin e ujësjellësit: Humbjet janë 60%

Blushi u shpreht se sektori është përballur me seri të njëpasnjëshme falimentimesh dhe është përfshirë nga skandale të përsëritura korruptive, përfshirë arrestimin së fundmi të ish-drejtorit të UK Tiranë, Redi Molla.

Përshëndetje!Qindra milionë euro të taksapaguesve shqiptarë dhe donatorëve të huaj, janë shpenzuar vitet e fundit për të përmirësuar sistemin e furnizimit me ujë dhe të heqjes së ujërave të zeza, por dukshëm pa dhënë asnjë efekt, as në uljen e sasisë së ujit të humbur në rrjet dhe as në përmirësimin e performancës së sektorit, i cili është përballur me seri të njëpasnjëshme falimentimesh dhe është përfshirë nga skandale të përsëritura korruptive, përfshirë arrestimin së fundmi të ish-drejtorit të UK Tiranë, Redi Molla.

Sipas rrjetit investigativ BIRN vetëm gjatë vitit 2023, investimet për modernizimin e rrjetit të ujësjellësve ishin në masën rreth 150 milionë euro.

Qëllimi i investimeve ka qenë reduktimi i rrjedhjeve të lira apo duke instaluar matësa, që pritej të sillnin reduktimin e derdhjeve të papaguara nga konsumatorët.

Por nëse u referohemi shifrave zyrtare, pavarësisht këtij mali me para të shpenzuar, efekti ka qenë pothuajse i papërfillshëm.

Raporti vjetor i Entit Rregullator të Ujit, një institucion nën varësinë e Këshillit të Ministrave, bën me dije se gjatë vitit të kaluar, në mbarë vendin u tërhoqën nga natyra rreth 307 milionë metra kub ujë për t’u dërguar te konsumatorët, por nga këto, 64% ose 196 milionë metra kub ujë humbën në rrjet pa vajtur te konsumatori dhe vetëm pjesa tjetër u pagua.

Ndërkohë në vitin 2022, humbjet ishin në masën 63.7%.

Pra sipas vetë ERRU në varësinë e Qeverisë së Edi Ramës, uji i faturuar u reduktua me 0.3%, pavarësisht se u shpenzuan plot 150 milion euro për modernizimin e rrjetit të ujësjellësave.

Peshën më të madhe në sistemin e ujësjellësave të vendit e ka Tirana, e cila përbën gjysmën e sektorit dhe ku humbjet janë në masën 60%.

Tirana që e paguan sot ujin 40% më shtrenjtë po thahet për ujë sepse rritja e çmimit nuk ka shkuar për investime në rrjet dhe për garantimin e ujit 24/24, por për të mbuluar abuzimet dhe keqmenaxhimin e Ujësjellës-Kanalizime.

Prej datës 19 shtator 2023 jam në pritje të llogaridhënies nga Kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj dhe Drejtori i UKT, Elton Kacidhja, të cilëve u jam drejtuar edhe me kërkesë zyrtare për këtë problematikë, si anëtar i Këshillit Bashkiak të Partisë së Lirisë.

Qytetarë nga dhjetëra lagje në kryeqytet ankohen pranë Partisë së Lirisë se nuk furnizohen me ujë të pijshëm prej ditësh.

Në lagje të tjera uji mungon për më shumë se 20 orë në ditë.

Problemi i mungesës së ujit nuk është vetëm në periferi, por edhe në qendër të Tiranës.

Uji, nevojë bazike, po ndahet nga Erion Veliaj me “tallona”, si racionet e mishit në kohën e diktaturës, ndonëse kryemashtruesi që sot drejton Bashkinë e Tiranës premtoi “ujë të pijshëm 24 orë me cilësi Korçe dhe çmim Bathoreje”.

Ujësjellësi i Durrësit është si zakonisht kampion sa i përket humbjeve apo ujit të furnizuar pa të ardhura.

Në këtë njësi, 72% e ujit humbi pa u paguar. Kostoja e humbjeve është e stërmadhe këtu veçanërisht për shkak se, për pothuajse çdo litër ujë të paguar, ujësjellësi duhet të nxjerrë me pompa nga nëntoka katër litra ujë, gjë që e rrit koston e energjisë elektrike katërfish. Ujësjellësi i Durrësit u shpall ndërmarrje me likujdim me mbi 160 milionë euro borxhe dhe me një kapital negativ prej 30 milionë euro.

Është fakt që ujësjellësat prej vitesh po menaxhohen nga zyrtarë super të korruptuar të “Rilindjes”.

Së fundmi, Redi Molla, ish drejtor i Ujësjellës Kanalizime Tiranë, u arrestua si pjesë e grupit të drejtorëve, të cilët, siç ka denoncuar edhe Partia e Lirisë akuzohen se kanë krijuar kompaninë famoze 5D nga e cila janë vjelë para përmes tenderëve të manipuluar nga bashkia në përgjithësi dhe nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë në veçanti.

Kompania 5D, e cila, sipas prokurorisë, rezulton nën pronësi të tërthortë të drejtorëve, ka pasur të ardhura në masën 22 milionë euro që nga themelimi në vitin 2016, pak muaj pasi Bashkinë e Tiranës e mori, Erion Veliaj, ideatori dhe përfituesi direkt i inceneratorit inekzistent të Tiranës, që fatkeqësisht po amnistohet nga SPAK dhe ende nuk është marrë i pandehur edhe pse është faktuar me firmë dhe vulë si koka kryesore e grupit të strukturuar kriminal të aferës së inceneratorëve.

Abuzimet marramendëse me rrjetin e ujësjellësave në mbarë vendin nga ana e “Rilindjes” janë prova më e qartë se kur shteti shkrihet me partinë, për t’i shndërruar ujësjellësat në ndërmarrje elektorale, atëherë ka vetëm vjedhje dhe abuzime të shfrenuara, por jo shërbime dhe as garantim të ujit të pijshëm 24 orë për qytetarët.

Ndaj edhe vitin e kaluar Shqipëria u “tha” për ujë të pijshëm sepse 150 milion euro nuk përfunduan për modernizimin e rrjetit të ujësjellësave, por në xhepat e drejtorëve të Edi Ramës dhe patronazhistëve që kanë uzurpuar dhe po falimentojnë ujësjellësat në mbarë vendin.

