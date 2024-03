VIDEO/ Fitorja e katër radhazi, Milani i lë “targën” Juventusit dhe “kërcënon”… Interin

Milani vijon ecurinë pozitive në kampionat, teksa mbrëmjen e sotme arriti një fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Fiorentinës me rezultatin 1-2.









Golat e Loftus-Çik dhe Leaos, i siguruan fitoren e katërt radhazi në kampionat, kuqezinjve të Piolit, ndërkohë që për Fiorentinën, golin e shënoi Dunkan në minutën e 50-të.

Falë këtij 3 pikshi, Milani u ngjit në kuotën e 65 pikëve, duke i lënë “targën” Juventusit, me një diferencë +6, ndërkohë që është ngushtuar diferenca edhe me kryesuesit e Interit në 11 pikë. Zikaltërit do të luajnë nesër ndaj Interit. Në sfidën e javës së 31-të, milanistët do të presin Leçen e Ramadanit.

FT FIORENTINA – MILAN 1-2

50′ Dunkan / 47’ Loftus-Çik, 53′ Leao

GOLI I LEAO (VIDEO)

GOLI I DUNKAN (VIDEO)

GOLI I LOFTUS-ÇIK (VIDEO)