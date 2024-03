VIDEO/ Leverkusen bën mrekullinë e radhës, ndalen Lajpcig dhe Frankfurt

U mbyllën pesë ndeshjet e para të ditës së shtunë të Bundësligës gjermane









Bajer Leverkusen triumfon sërish në frymën e fundit. “Aspirinat” dhanë iluzionin sikur do pësonin humbjen e parë të sezonit, për shkak se deri në minutën e 88, të besuarit e Ksabi Alonsos ishin duke humbur 1-0 përballë Hofenhajmit. Më pas erdhën dy golat e shpejtë nga Robert Andrih dhe Patrik Shik për të bërë përmbysjen e çmendur.

Në ndeshjet e tjera Fraiburg triumfon me 3 gola përballë Borusia Mynshengladbah dhe Lajpcig bashkë me Frankfurtin që nuk shkojnë më shumë se 2 barazime pa gola përballë Union Berlinit dhe Mainc. Volfsburg fiton transfertën e vështirë me Verder Bremen duke u shkëputur me 8 pikë nga zona e mbijetesës.

Bajer Leverkusen-Hofenhejm 2-1

Goli i Bei 0-1 (VIDEO)

Goli i Andrih 1-1 (VIDEO)

Goli i Shik 2-1 (VIDEO)

Borusia Munshengladbah-Fraiburg 0-3

Goli i Gregoritsh 0-1 (VIDEO)

Goli i Rohl 0-2 (VIDEO)

Goli i Doan 0-3 (VIDEO)

Verder Bremen-Volfsburg 0-2

Goli i Lakroiks 0-1 (VIDEO)

Goli i Majer 0-2 (VIDEO)

Lajpcig-Mainc 0-0

Frankfurt-Union Berlin 0-0