VIDEO/ Ndërhyrja që po bën xhiro në internet, si Humels i mohoi golin e sigurt futbollistit të Bajernit

Një ndërhyrje fantastike e mbrojtësit Mats Humels, në duelin Bajern Mynih-Borusia Dortmund po bën xhiron e rrjetit. Bëhet fjalë për minutën e 41-të, teksa rezultati ishte 0-1 verdhezinjtë, Erik Dajer, “flirtoi” me golin e barazimit, ishte Humels, që në mënyrë monstruoze, u zgjat duke larguar topin shumë pranë vijës fatale.









Humels kërceu lartë dhe ndali me këmbë goditjen me kokë nga mbrojtësi anglez. Ky moment është duke bërë xhiron e rrjetës. Në fund të sfidës ishte Borusia e Dortmundit që triumfoi me rezultatin 0-2.

PANORAMASPORT.AL