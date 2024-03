VIDEO/ Nuk u thirr nga Silvinjo, mesfushori shqiptar shënon gol spektakolar nga jashtë zonës

Lindon Selahi është ende në pritje të një ftese nga trajneri i Kombëtares, Silvinjo, pasi synon që të vishet përsëri kuqezi. Dhe mesfushori ka “kredencialet” e duhura për ta bërë një gjë të tillë, pasi me skuadrën e Rijekës po marshon drejt titullit kampion në Kroaci.









Selahi ishte protagonisti i fitores së sotme me shifrat 3-0 ndaj Rudes të vendin të fundit në renditjen e kampionatit. Në minutën e 56-të, ishte pikërisht mesfushori shqiptar i cili shënoi me nëj goditje me një goditje të shkëlqyer nga kufijtë e zonës, për të çuar topin në rretë dhe vulosur fatin e këtij takimi.

SHIH VIDEON

Ky ishte goli i tretë i këtij sezoni për Selahin, i cili ishte në pritje të transferimit ndaj nuk luajti thuajse dy muaj në dimër. Por tashmë ai është kthyer përsëri pikë fikse në rreshtimin e Rijekës dhe po ndihmon ekipin të marshojë drejt titullit kampion.