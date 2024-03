VIDEO/ Tottenham ia del ndaj Luton, Chelsea dështon në Londër

Në Tottenham Hotspur Stadium (London), takimi mes Tottenham dhe Luton përfundoi 2-1. Chong shënoi për ekipin e Edëards në minutën e 3-të, ndërsa një autogol i Kabore solli barazimin në të 51-tën. Një gol i Son në të 86-tën përmbysi ndeshjen.









No Broja, no party. Fulham barazoi 3-3 në transfertë ndaj Sheffield Untied, me trajnerin e londinezëve, Marco Silva që nuk e kishte grumbulluar lojtarin shqiptar.

Zhgënjen Chelsea. Blutë e Londrës nuk shkuan më shumë se një barazim 2-2 në shtëpi ndaj Burnley. Dopieta e Palmer nuk mjaftoi për 3 pikët, në një ndeshje mjaft emocionuese.

