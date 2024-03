Vidhnin vepra arti dhe i shisnin për 10-20 mijë euro, pranga 2 ‘skifterëve’ në Durrës! Mes tyre roja i parqeve arkeologjike

Dy persona janë arrestuar nga policia, pasi shisnin ikona të vjedhura nga parkqet arkelologjike në Fier, Gjirokastër dhe Berat.









Durrës/Finalizohet operacioni policor i koduar “IKONAT”.

Vidhnin dhe trafikonin vepra arti, kapen në flagrancë dhe vihen në pranga 2 shtetas.

Njëri prej të arrestuarave, i punësuar rojë pranë parqeve arkeologjike.

Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale 13 statuja të madhësive dhe formave të ndryshme.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme të DVP Durrës, në zbatim të masave të përcaktuara në planin operacional kombëtar “Sundimi i ligjit”, bazuar në inteligjencën policore për një rast të vjedhjes dhe trafikimit të veprave të artit nga parqet arkeologjike, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “IKONAT”.

Si rezultat u arrestuan shtetasit:

P. L., 53 vjeç, banues në Fier dhe E. Ç., 56 vjeç, banues në Lushnjë.

Këta shtetas janë kapur në flagrancë gjatë operacionit, në vendin e quajtur “Bishti i Zhurit”, Rrogozhinë, duke lëvizur me një automjet në të cilin gjatë kontrollit u gjetën 13 statuja dhe ikona të madhësive dhe formave të ndryshme.

Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, merreshin me trafikimin e veprave të artit dhe kulturës. Shtetasi P. L., duke përfituar nga fakti se ishte i punësuar pranë parqeve arkeologjike, herë si rojë dhe herë si ndihmës, siguronte statuja dhe ikona të madhësive të ndryshme në qytetet Fier, Berat, Gjirokastër, dhe më pas në bashkëpunim me shtetasin E. Ç., i trafikonin me qëllim përfitimin.

Një pjesë të statujave dhe ikonave ua shisnin shtetasve të huaj nga Italia, Greqia dhe Mali i Zi, kundrejt vlerave që varionin nga 10 000 deri në 20 000 euro.

Në drejtimin e Prokurorisë vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të këtij rasti.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprën penale “Trafikimi i veprave të artit dhe kulturës”.