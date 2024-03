Amos Zaharia fotografohet nga paparazzi në krah të një vajze, kush është biondja misterioze që shoqëron aktorin

Prej vitesh është Amos Zaharia njihet si një nga beqarët më të lakmuar në Tiranë. Aktori ka tërhequr vëmendjen e publikut, sidomos atij femëror, duke u shndërruar shpejt në një emër të dashur të kinematografisë. Por, sa i përket jetës së tij private, pak dihet rreth tij. Pas flirtit që pati në “Big Brother” me Dea Mishel, Amos është shfaqur gjithnjë vetëm, të paktën deri më sot.









Ka qenë paparaci ynë që ka siguruar fotot e aktorit me një bjonde në një nga baret e kryeqytetit. Nuk dihet nëse vajza në fjalë është partnerja e tij e re, apo një mikeshë e afërt, por ajo që shihet me siguri, është fakti se Amos ndjehet tërësisht komod në këtë takim, aq sa ka shtrirë edhe këmbët, duke e shijuar këtë takim.

Dy të rinjtë janë të veshur sportiv dhe janë tërësisht të përqëndruar te njëri-tjetrit, duke mos e vënë re as objektivin e paparacit. Në intervistat e dhëna për jetën e tij private, ai ka zbuluar edhe se çfarë i thonë nëna, kur ai e prezanton me ndonjë nga partneret e tij.

“Të rikthehemi te nënat se ato janë kritiket më të mëdhaja kur vjen puna te djemtë. Kur i çoja Yllkës ndonjë vajzë në shtëpi dhe ia prezantoja, e pyesja si të duket, ajo gjithmonë më thoshte nëse je i qetë, nëse ndjehesh i plotësuar, kjo është përgjigja nuk ke pse më pyet mua. Duhet të ekzistojë një shkëndijë që të fillojë magnetizmi, por që të arrijë të them që kam rënë në dashuri më duhet pak kohë”, u shpreh aktori.

Pas eksperiencës së tij në “Big Brother”, Amos foli edhe për Dea Mishel, duke zbuluar se mes tyre mbaroi gjithçka aty brenda, duke lënë gjithçka me aq.

“U takuam patjetër, por nuk është se patëm mundësi të flisnim shumë. Ajo sapo ka dalë dhe unë e di si është kur sapo del nga aty. Do pak kohën për ta marrë veten”, tha ai.

Që pas daljes së tij nga “Big Brother”, Amos Zaharia ka qenë shpesh i ftuar në studio, ku dhe zbuloi se jashtë kishte lënë një histori dashurie. Aktori në daljen e tij të radhës foli edhe njëherë për raportin me Dea Mishel. Por nga ana tjetër, ai zbuloi edhe vajzën, me të cilën kishte një histori të hapur para se të bëhej pjesë e garës.

“Po tani gjërat sikur kanë ndryshuar pak dhe ju jeni vetë në dijeni. Unë di vetëm të them këtë gjë që brenda asaj shtëpie unë nuk është se e pata të lehtë që të gjeja komunikimin me shumë nga banorët. Ishin të pakët ata njerëz me të cilët mund të bëja edhe këto humoret që mbase nuk janë kuptuar dhe mbase kjo nuk ka shërbyer për mirë.

Por, me Dean u krijua ndjesia që marrëdhënia mund të ishte multidimensionale. Ishte një raport që i krijonte kushtet që të ndërtohej diçka më shumë. Me Dean, nuk kemi si ndahemi kur nuk jemi lidhur. Unë kisha diçka që nuk kishte emër jashtë, ishte pak a shumë si një ‘open relationship’, diçka që nuk ishte e konsoliduar. Përpara se unë të futesha aty brenda i thashë vajzës që edhe nëse fillon dhe ndodh një romancë, ti përgatitu. Ajo ishte e përgatitur kur unë u futa brenda. Tani nuk dua të flas dhe nuk dua të shprehem. E kam thënë dhe më parë më duket, Dea të tjera gjëra thoshte, por ndjesia që ishte, mënyra se si e shikonim njëri-tjetrin, sado flirtues të jesh ti nuk mund të flirtosh me shoqet e tua. Unë s’e kuptova në fakt këtë çështjen e flirtit shoqëror. Unë them është e pamundur, sepse unë nuk flirtoj me shoqet e mia. Këtë anë unë nuk e kuptova. Nuk di çfarë të them”, tha Amosi.

Duket se të gjitha këto histori tashmë i përkasin të shkuarës dhe aktori është gati që të ketë një jetë private më pak të trazuar, pse jo me vajzën në fjalë.