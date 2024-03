Bekam nxit thashethemet e transferimit të Nejmar tek Interi i tij: Mirë se erdhe në Majemi, por…

Siç dihet tashmë, David Bekam është bashkëthemelues i Inter Majemi në MLS, skuadrën ku për momentin po luajnë Lionel Mesi dhe Luis Suarez. Ish-kapiteni i Anglisë ka pasur një të ftuar special këto ditë në Amerikë. Bëhet fjalë për sulmuesin brazilian Nejmar.









Të dy kanë darkuar bashkë teksa Bekam, nuk ka hezituar që t’i urojë mikut të tij mirëseardhjen. Shumë tifozë kanë shpresuar se mund të shikojmë një ribashkim të Mesit me ish-shokun e tij të skuadrës tek Barcelona dhe PSG. Spekulimet kanë qenë të shumta, në lidhje me një transferim të Nejmar në MLS, por asgjë nuk bëhet ende me dije.

Për momentin braziliani është akoma nën kontratë me ekipin e Al Hilal, në Arabi, që i skadon në verën e vitit 2025. Nuk dihet ende për të ardhmen e tij, por ky postim në rrjetet sociale nga Bekam, ka shtuar edhe më shumë thashethemet që e lidhin sulmuesin me Inter Majemin.

