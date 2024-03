Besimtarët katolikë festojnë Pashkët, Papa Françesku: Të mos lejojmë që të burgosemi nga gurët e vdekjes

Kreu i Kishës Katolike Papa Françesku kryesoi vigjiljen e Pashkëve në Bazilikën e Shën Pjetrit në Romë, një ditë pasi anuloi pjesëmarrjen në procesionin e së Premtes së Mirë, duke ndezur spekulime të reja për shëndetin e tij.

Papa 87-vjeçar mbërriti i veshur me të bardha në një karrocë me rrota, për të kryesuar festën që zgjati të paktën dy orë, për këtë arsye mungoi mbrëmë për të “ruajtur” shëndetin e tij për sonte, njoftoi Vatikani.

Të pranishëm ishin mijëra pelegrinë nga e gjithë bota. Sot Papa është planifikuar të kremtojë meshën e së dielës dhe të japë një mesazh në Urbi et Orbi, i cili do të transmetohet në televizion.

Papa as vitin e kaluar nuk mori pjesë në kortezhin Rruga e Kryqit, por kjo u njoftua paraprakisht pasi kishte vetëm tre ditë pasi kishte dalë nga spitali, ku kishte qenë për shkak të bronkitit.

“Ndonjëherë ndjejmë se një gur varri është vendosur rëndë në hyrje të zemrës sonë, duke na mbytur jetën, duke na shuar besimin, duke na burgosur në varrin e frikës dhe hidhërimit, duke bllokuar rrugën drejt gëzimit dhe shpresës”, tha Papa Françesku në vigjilja e Pashkëve.

“Ata janë ‘gurët e vdekjes’ dhe ne i ndeshim gjatë rrugës, në të gjitha ato përvoja dhe situata që na vjedhin entuziazmin dhe forcën për të ecur përpara: në vuajtjet që na prekin dhe në vdekjen e njerëzve të dashur. Në mure të ‘egoizmit dhe indiferencës, të cilat refuzojnë angazhimin për të ndërtuar qytete dhe shoqëri më të drejta dhe në shkallë njerëzore; në të gjitha dëshirat për paqe të thyer nga mizoria e urrejtjes dhe egërsia e luftës”, tha Papa.

“Kur i përjetojmë këto zhgënjime, kemi ndjesinë se shumë ëndrra janë të destinuara të shkatërrohen dhe ne gjithashtu pyesim veten në ankth: kush do ta rrokullisë gurin nga varri ynë? Është fitorja e jetës mbi vdekjen, triumfi i dritës mbi errësirën, rilindja e shpresës brenda rrënojave të dështimit. Është Zoti, Perëndia i të pamundurës që ka rrokullisur përgjithmonë guri dhe filloi të hapë varret tona, që shpresa të mos ketë fund”. Që nga ai moment, nëse e lëmë veten të na kapet për dore nga Jezusi, asnjë përvojë dështimi dhe dhimbjeje, sado që të na lëndojë, nuk mund të ketë fjalën e fundit për kuptimin dhe fatin e jetës sonë. Që nga ai moment nëse e lejojmë veten të na kapë i Ngjalluri, asnjë disfatë, asnjë vuajtje, asnjë vdekje nuk do të mund të ndalojë udhëtimin tonë drejt plotësisë së jetës”, tha Papa gjatë meshës.

Tetë besimtarë morën sakramentet nga Papa Françesku, 4 italianë Luca Piero Bertolini, Yenitza Cristina Cartaya Jimenez, Diana Jamshir, Daniele Petricca, dy koreanë Jun Woong Alvaro An, Yeongeun Rosaria Choi, një japonez Toyokazu Luke Kitazume dhe një shqiptare Erisa Margherita Ruzhdija.

Java e Shenjtë, e cila përfshin ceremoni të shumta që përfundojnë me Pashkët, mund të duket si një maratonë për një 80-vjeçar që ka dy vjet që është në karrige me rrota.

Papa është dukur i lodhur së fundmi dhe vazhdimisht i është dashur të delegojë leximin e fjalimeve, duke thënë se ka bronkit, gjë që e ka shtruar në një spital në Romë në fund të shkurtit.

Anulimi i djeshëm ngriti përsëri pikëpyetje në lidhje me aftësinë e tij për të vazhduar të sundojë Kishën Katolike dhe 1.3 miliard besimtarët e saj.

Pavarësisht operacionit të vështirë të stomakut në vitin 2023, Papa ruan ende një ritëm të ashpër në Vatikan, ku mund të presë dhjetë bashkëbisedues për një në mëngjes. Mosha dhe shëndeti i dobët duket se po e zënë hapin, ai nuk ka udhëtuar askund që nga vizita e tij në Marsejë në shtator dhe iu desh të anulonte udhëtimin në Dubai për konferencën e klimës në dhjetor, për shkak të bronkitit.

Papa është planifikuar të vizitojë Venedikun më 28 prill, por udhëtimi i tij i paralajmëruar në Azi dhe Oqeani këtë verë, të cilin Vatikani ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht, duket gjithnjë e më i pasigurt.