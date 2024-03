“Droga në Xibrakë ishte e…”- Berisha: Olsi Rama ka kaluar kufirin me pasaportë diplomatike dhe të huaj 18 herë

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka deklaruar mbrëmjen e sotme se në droga e laboratorit të Xibrakës ishte sipas tij, e kryeministrit Edi Rama.









“Askush të mos bëhet naiv, droga ishte e Edi Ramës, me të dërguar special Olsi Ramën, përndryshe droga nuk vinte kurrë në Shqipëri”, është shprehur Berisha.

Para simpatizantëve të mbledhur poshtë banesës së tij, ai u shpreh se vëllai i kryeministrit Rama, Olsi Rama, ka “kaluar kufirin 18 herë më makinën e drogës”.

Sipas ish-kryeministrit, Olsi Rama kufirin e ka kaluar me pasaportë diplomatike, dhe ndonjëherë edhe me pasaportë të huaj.

“Ata të cilët pa vetëdije bëjnë avokatin e Olsi Ramës, atyre njerëzisht u kërkoj; shtroni vetëm këtë pyetje: Nëse nuk ishte i implikuar Olsi Rama, si ka mundësi të kalonte kufirin 18 herë më makinën e drogës. Na gjeni ju një makinë tjetër me të cilën Olsi Rama të ketë kaluar 18 herë kufirin.

Mos u bëni naiv, se kufirin e ka kaluar me pasaportë diplomatike, dhe ndonjëherë edhe me pasaportë të huaj se përdorte dy pasaporta. Pyetja tjetër; nëse Olsi Rama kishte kaq miqësi me Ermalin, çfarë donte Olsi Rama në apartamentin e mbledhjeve të fshehta.

Po pse nuk regjistroi Olsi Rama targën tek ja mbathi ditën e arrestimeve, për në Kosovë. Ndaj dhe askush të mos bëhet naiv, droga ishte e Edi Ramës, me të dërguar special Olsi Ramën, përndryshe droga nuk vinte kurrë në Shqipëri.

Ndaj dhe i them këtu Edi Ramës, se ti me vëllain tënd nuk di ti shpëtosh kurrë verdiktit të drejtësisë”, deklaroi Berisha.