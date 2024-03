EMRAT/ Rithemelimi zgjedh kryetarët e degëve për Lushnjen dhe Selenicën, ja kush janë dy fituesit

Kanë përfunduar zgjedhjet për kryetarë të degëve të Partisë Demokratike në Lushnjë dhe Selenicë.









Në një njoftim për shtyp, PD bën me dijë se pas numërimit të fletëve të votimit, fitues në garën për Kryetar sipas degëve, u shpallën: Eduard Sharka me 54% të votave, në degën e PD Lushnjë dhe Leonard Rakipaj me 84% të votave, në degën e PD në Selenicë.

Procesi i votimit hap në orën 8:00 të ditës së sotme, ku raportohet se është zhvillua qetë e pa probleme, deri në orën 18:00.

Bazuar në Vendimin Nr. 3, datë 26 shkurt 2024 të Kryesisë së PDSH dhe në Vendimin Nr. 4, datë 28 shkurt 2024, të Komisionit për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale, në datën 31 mars 2024 u zhvilluan zgjedhjet për Kryetar në PD dega Lushnjë dhe Selenicë.

Procesi u hap në orën 8:00 dhe u zhvillua qetë e pa probleme deri në orën 18:00.

Pas numërimit të fletëve të votimit, sipas procesverbaleve zyrtare të mbërritura pranë KOKOE nga Komisionet e Votimit dhe Numërimit, fitues në garën për Kryetar sipas degëve, u shpallën si më poshtë vijon:

PD dega Lushnjë, z. Eduard Sharka me 54% të votave PD dega Selenicë, z. Leonard Rakipaj me 84% të votave

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale falenderon të gjithë anëtarët që u bënë pjesë aktive e procesit të votimit për zgjedhjen me parimin një anëtar një votë të Kryetarëve të degëve të tyre.