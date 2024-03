U dënua me 25 vite burg për vrasjen e dy ushtarakëve në Memaliaj, ndalohet një vit pas lirimit nga qelia Pëllumb Çela

Është ndaluar për dhunë në familje Pëllumb Çela, nga Memaliaj, pasi dyshohet se ka goditur vëllanë e tij.









Çela ka një vit që ka dalë nga burgu pasi në vitin 2001, kur ishte vetëm 26 vjeç u dënua me 25 vjet heqje lirie për akuzën e vjedhjes me armë me pasojë vdekjen e dy ushtarakëve Pëllumb Shehaj dhe Sihat Shehaj, ngjarje e ndodhur në vitin 2000 në Memaliaj.

Ushtarakët kushërinj u vranë në një pritë të ngritur ndaj tyre në mesnatën e 7 marsit të vitit 2000, ndërsa udhëtonin me gjithë familjet e tyre drejt Tiranës, për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të një të afërmes së tyre.