“Mund ta mbështes kokën se nuk ta bëj pis”/ Pas ‘eliminimit’ të Eglës, Meritoni dhe Ilnisa kalojnë çaste romantike: Vdeksha unë për…

Largimi i aktores Egla Ceno nga ‘Big Brother VIP 3’, duket se ka e ka relaksuar çiftimin e moderatorëve, Meriton Mjekiqi dhe Ilnisa Agolli.









Teksa banorët e tjerë janë duke diskutuar për largimin e aktores, çifti ka kaluar disa momente romantike së bashku. Ishte Ilnisa që ka shkuar në karrigen ku është ulur Meritoni, duke i thënë disa fjalë romantike.

“Mund ta mbështes kokën se nuk ta bëj pis dorën! Vetëm qerpikët leva, se nuk kisha nerva. Vdeksha unë për duart e tua të arta”, iu drejtua gazetarja moderatorit.

Kujtojmë që nesër, ‘Vëllai i madh’ do të marrë vendimin për largimin apo jo të çiftit Meriton-Ilnisa nga shtëpia e ‘Big Brother VIP’, pasi çifti ka provokuar disa herë Eglën, për të cilën po ashtu do të ketë një vendim nëse do të largohet apo jo, pas përjashtimit nga shtëpia e ‘Big Brother VIP’.

