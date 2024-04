Një 40-vjeçar ka mbetur i plagosur rëndë me thikë, gjatë një konflikti gjatë natës në Komunën e Parisit në Tiranë.









Burime bëjnë me dije se i plagosuri u transportua me urgjencë në Spitalin e Traumës, pasi është goditur në kurriz me thikë.

Ndërkohë policia ka shoqëruar në komisariat disa persona të përfshirë në sherr. Mendohet se shkak konflikti ka nisur për motive banale.