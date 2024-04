Shqipëria 15 vite në NATO, Lindita Nikolla: Anëtare e besueshme e Aleancës! Kemi fituar besimin e ShBA dhe anëtarëve të tjerë

Kryetarja e Parlamentit, Lindita Nikolla, ka reaguar me rastin e 15-vjetorin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO.









Në një postim në rrjetet sociale ajo u shpreh se vendi ynë është rasti më tipik që dëshmon se kontributi në Aleancë nuk varet as nga pasuria apo historiku, por nga përkushtimi.

Nikolla shkruan më tej se Shqipëria e ka fituar besimin dhe bindjen e ShBA dhe anëtarëve të tjerë të mëdhenj të NATO-s, me përkushtimin e vendosur në zbatimin e vendimeve të Aleancës, në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe lirisë së kombeve.

“15 vjet më parë, Shqipëria u pranua anëtare e NATO-s. Si një nga anëtarët më të rinj, Shqipëria është rasti më tipik që dëshmon se kontributi në Aleancë nuk varet as nga madhësia, as nga pasuria, as nga niveli i zhvillimit, as nga historiku dhe jetëgjatësia si anëtare.

Por varet nga përkushtimi i sinqertë për paqen. Shqipëria e ka fituar besimin dhe bindjen e ShBA dhe anëtarëve të tjerë të mëdhenj të NATO-s, me përkushtimin e qartë, të vendosur dhe pa asnjë dilemë në zbatimin e vendimeve të Aleancës, në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe lirisë së kombeve”, shkruan Nikolla.