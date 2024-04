Skandal/ Prifti 63-vjeçar martohet me një vajzë 12-vjeçare

Një prift tradicional me ndikim në moshën 63-vjeçare ka shkaktuar zemërim në Ganë, duke u martuar me një vajzë 12-vjeçare. Prifti, Nuumo Borketey Laëeh Tsuru XXXIII, u martua me të në një ceremoni të zakonshme të mbajtur të shtunën.









Kjo martesë ka shkaktuar shumë kritika. Mosha minimale ligjore për t’u martuar në Ganë është 18 vjeç dhe ka rënë numri i martesave të fëmijëve. Sipas OJQ-së globale të fushatës Girls Not Brides, 19% e vajzave në vend martohen para se të mbushin 18 vjeç dhe 5% martohen para ditëlindjes së tyre të 15-të.

Videot dhe fotot e martesës të së shtunës, ku morën pjesë dhjetëra anëtarë të komunitetit, janë shpërndarë gjerësisht në mediat sociale, duke shkaktuar një protestë në mesin e shumë ganezëve.

Gratë në ceremoni gjithashtu mund të dëgjohen duke e këshilluar nusen që të përgatitet për detyrat e gruas dhe të përdorë parfumet që i dhuruan. Deklaratat nxitën zemërimin, pasi janë perceptuar të nënkuptojnë se martesa nuk ishte thjesht ceremoniale. Kritikët kanë kërkuar që autoritetet të zgjidhin martesën dhe të hetojnë burrin që u martua.

Drejtuesit e komunitetit indigjen Nungua, të cilit i përkasin edhe vajza e prifti, kanë dënuar kundërshtimin e publikut ndaj martesës, duke thënë se kritika “vjen nga injorantët”. Nii Bortey Kofi Frankwa II, një udhëheqës i komunitetit lokal, tha të dielën se roli i vajzës si gruaja e priftit është “thjesht traditë dhe zakon”. Ai shtoi se vajza ishte përzgjedhur vite më parë që të bëhet gruaja e priftit, duke shtuar se martesa nuk e ka penguar vajzën të shkollohet. Martesa e fëmijëve vazhdon të jetë një problem, sidomos në vendet e pazhvilluara.