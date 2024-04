Aksidenti me 8 viktima në Këlcyrë, Artan Hoxha: 7 prej tyre vinin nga skutat më të largëta të planetit për një jetë më të mirë

Gazetari Artan Hoxha ka reaguar pas aksidentit me 8 viktima në buzë të lumit Vjosë në Këlcyrë.









Në postimin e tij në Facebook, Hoxha shkruan se edhe pse 8 të rinj humbën jetën, lajmi kryesor në media mbetet Egla e ‘Big Brother VIP’.

Ndërsa më tej shkruan “Epo po jap një përgjigje në zhargonin e personazhit që kam parë të promovohet në një media kombëtare… Atë produksionin ku ta keni dhe pak e keni!!!”.

Postimi i Artan Hoxhes:

Mbani frymen njerez….

Ne nje vend, ku gjysma e popullates kane ikur ne emigracion(per nje jete me te mire), humbin jeten tragjikisht ne nje aksident 8 te rinj, 7 prej tyre emigrant te paligjshem, te cilet vinin nga skutat me te largeta e te pajetueshme te planetit(per nje jete me te mire) dhe ….

lajmi kryesor i dites mbetet,

“ku eshte fshehur Egla”???!!!!

Epo po jap nje pergjigje ne zhargonin e personazhit qe kam pare te promovohet ne nje media kombetare…

Ate produksionin ku ta keni dhe pak e keni!!!