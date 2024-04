“U rrokullis disa herë dhe…”- Aksidenti tragjik me 8 viktima, gazetarja zbulon detajet: Mjeti ka ecur me shpejtësi të lartë për të shmangur policinë!

Gazetarja Brikena Metaj, ka zbuluar detaje në lidhje me aksidentin e rëndë në Këlcyrë, ku 8 persona humbën jetën, mes tyre 7 klandestinë.









Metaj zbuloi për emisionin “Open” në News24 se rreth orës 2:30 të mëngjesit, automjeti që drejtohej nga një 24-vjeçar nga Shkodra është pikasur nga policia, e cila i ka kërkuar të ndalojë për shkak të shpejtësisë së lartë dhe për shkak se në mjet gjendeshin shumë persona.

Gazetarja shpjegoi se i riu ka vendosur të kthejë mjetin pas për t’iu shmangur autoriteteve, gjë që e ka bërë me sukses momentalisht.

Dyshohet se drejtuesi, duke mos njohur zonën ka gabuar në marrjen e një kthese dhe ka dalë nga rruga duke u rrokullisur disa herë dhe përfundimisht duke gjetur vdekjen së bashku me 7 klandestinët që transportonte.

“Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 e 30 të mëngjesit, ku patrulla e policisë ka identifikuar një mjet që po lëvizte me shpejtësi të lartë dhe që transportonte shumë persona. Mjetit i është kërkuar të ndalojë, por kjo nuk ka ndodhur dhe drejtuesi është kthyer pas. Mjeti ka ecur me shpejtësi të lartë për të shmangur policinë. Drejtuesi ka shmangur policinë, e cila u vu në kërkim të mjetit, i cili kishte dalë nga rruga dhe u gjet në orët e para të mëngjesit. Drejtuesi 24-vjeçar nga Shkodra, i cili dyshohet se nuk ka njohur terrenin ka gabuar dhe ka dalë nga rruga duke u rrokullisur disa herë dhe duke u përplasur për vdekje së bashku me 7 klandestinët që transportonte buzë lumit Vjosa”, zbuloi gazetarja.