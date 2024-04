Modelja hapet me Manushin: Më shkruajnë 5 futbollistë të Kombëtares, njëri është…

Gabriela Arapi vijon të tërheqë vëmendje me deklaratat e saj të bujshme. Modelja e “Procesit Sportiv”, gjatë një bashkëbisedimi me Edi Manushin, kë bërë të ditur se disa futbollistë të Kombëtares kanë flirtuar me të:









“Çunat e Kombëtares mos ta kenë mendjen te ‘Instagram’-i, im, por te ndeshjet. Më kanë shkruar pesë prej tyre dhe njëri është portieri Thomas Strakosha”, është shprehur ndër të tjera Gabriela.

Modelja e “Përputhen” i ka trazuar ujërat së fundmi edhe me një tjetër deklaratë “hot”. Gjatë emisionit “E diell”, teksa u pyet në lidhje me virgjërinë, Gabriela u përgjigj me anë të një batute: “Jam e virgjër vetëm në vesh”.