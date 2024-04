“Në Grande Fratello zarfi i zi është…”-Çifti dhe aktorja u futën në një dhomë pas përjashtimit, këngëtarja e njohur hedh dyshime mbi produksionin e Big Brother: Po Egla dy ditë përse nuk ishte live?

Këngëtarja e njohur shqiptare, Rozana Radi, ka komentuar ngjarjet e fundit në Big Brother VIP Albania 3.









Me hyrjen e Ilnisës dhe Merionit në ‘dhomë të bardhë’, ajo ngre pyetjen se përse nuk ka qenë “live” edhe Egla Ceno, siç janë aktualisht të tre banorët, meqë qëndroi vetëm për 48 orë.

Artistja e vazhdon mendimin e saj duke thënë se ‘zarfi i zi’ është një sinjal i fundit për pjesëmarrësit e formatit.

Ku e krahason atë edhe me “Grande Fratello” në Itali ku shprehet se banorët që përjashtohen me këtë nuk futen as në studio.

Postimi i plotë:

“Big Brother VIP ALbania. 24 orë në 24 live. Po Egla dy ditë pse nuk ishte live?

Ku ishte Egla për ne publikun që kemi në dorë gjithçka në këtë lojë? Zarfi i zi është stacioni i fundit për një konkurrent andaj është i zi. Madje në Grande Fratello nëse del me zarf të zi as në studio nuk ke të drejtë të shkosh më. Çfarë zgjedh publiku se thatë gjithçka. Publiku me kushtet e produksionit zgjedh vetëm të nxjerr një, dy të tjerët hynë brenda se do produksioni. Jam me logjikën e Jul Dedës”