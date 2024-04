“Shqiptarët presin akoma prijësin”- Dashamir Shehi në “Galdinicast”: Ne jemi një vend rural që nuk kemi prodhuar akoma shtresën tonë të mesme…

Deputeti Dashamir Shehi ishte i ftuar në posdcastin e Arian Galdinit, “Galdinicast”, ku foli për demokracinë në vendin tonë.

Shehi tha se vendi ynë ka prapambetje dhe se nuk ka mundur akoma të krijojë shtresën e mesme të garantuar.

Deputeti Dashamir Shehi gjithashtu shprehet se demokracinë në vendin tonë do mund ta sjellin vetëm ata që kanë arsimin e mjaftueshëm për ta kuptuar demokracinë dhe ata që të kanë paravarsinë ekonomike që të mos i përulet pushtetit.

“Demokracia është një pyll piramidash në Shqipëri nuk janë ndarë këto piramida sepse ti hyn në politike fukara dhe del i pasur. Hyn i panjohur fare dhe del popullor pastaj të gënjen mendja se ti mund të ndërtosh edhe piramidën kulturore. Ne menduam që do të ndahen piramidat në bazë të meritokracisë që gjithsecili do të ngjiste piramidën e vet. Por fatkeqësisht në Shqipëri nuk janë ndarë akoma sepse është një proces që do vazhdoj se nuk është proces revolucioni ky është evolutiv.

Demokracinë duhet ta prodhojnë persona që kanë arsimin e mjaftueshëm për ta kuptuar atë, e dyta që të ketë paravarsinë ekonomike që të mos i përulet pushtetit. Përderisa kjo shtresë nuk ekziston demokracia është në rrezik.

Në qoftë se nëpër botë ka mangësi për demokracinë është vetëm se nuk kemi një shtresë të mesme të garantuar dhe e dyta sepse globalizimi ka krijuar shumë pasanikë dhe si pasojë kanë tregje shumë më të mëdha këto janë rreziqet që ka demokracia.

Rreziku i vendit tonë është sepse ne jemi akoma një vend rural dhe nuk kemi prodhuar akoma shtresën tonë të mesme kuzhiner, kamerier.

Edhe koncepti i lidershipit në demokraci ka ndryshuar nuk është se populli pret nga një lider që të ndërtoj shtetin. Shqiptarët presin akoma prijësin të na prijë. Por prijës kanë fiset shtet nuk ka shteti. Ne qeverisemi nga njerëz nuk qeverisemi nga institucione dhe ne do të bëjmë demokraci.

Sigurisht e prapambetur me Evropën a jemi republikë parlamentare, vendimet më të rëndësishme duhet ti marrë parlamenti në fakt nuk i merr i merr një individ.

Ka shumë njerëz që dorëzohen përballe këtij fataliteti dhe shprehen se Shqiperia nuk bëhet ndërsa unë jam që Shqipëria bëhet.”- u shpreh Deputeti Dashamir Shehi