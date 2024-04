Infermieret mbrojnë të sapolindurit gjatë tërmetit të fuqishëm në Tajvan

Shteti i Tajvanit është goditur nga një prej tërmeteve më të fuqishme në dekadat e fundit.

Shumë video dhe fotografi janë publikuar në rrjetet sociale dhe një prej tyre ka të bëjë me disa infermiere në një spital.

Këto infermiere rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar jetën e foshnjave gjatë tërmetit në Tajvan.

WATCH: Brave nurses shield newborns during the 7.4 magnitude earthquake that struck Taiwan’s east coast on April 3. pic.twitter.com/ZmItyKM0Xa

— AccuWeather (@accuweather) April 4, 2024