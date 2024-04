“Do të rrëfej mëkatet, jam katolike”-Hoqi tangat dhe i vari afër kishës, ylli i “Onlyfans” merr ankesë nga famullitari i kishës: Përbuzje e fesë

Emri i një 25-vjeçarje nga Arezzo, është kthyer në kryefjalën e mediave ditëve të fundit.









Aurora Panci e veshur me minifund jashtë një kishe ka hequr tangat e saj dhe i ka varur në një parmakë afër kishës.

Në video ajo shkruan : Do t’i rrëfej mëkatet e mia. Influencerja mori ankesën nga famullitari i kishës ku akuzohet për akte të turpshme dhe përbuzje të fesë.

25-vjeçarja nuk është penduar duke mbrojture veten teksa shprehet: Provokim artistik.

“U thirra nga policia, u denoncova për shkelje ndaj një rrëfimi fetar, akte të turpshme dhe për publikime e shfaqje të turpshme. Tashmë jam konsultuar me avokatët e mi për të kuptuar se si të veprohet. tani. Mendoj se u ktheva 50 vjet mbrapa. Nuk mendoj se ofendova njeri: në atë moment luaja një nga personazhet e mi dhe nuk ka asnjë skene apo foto nudo, nuk hyra ne kishe dhe as u ngjita tek oborri i kishes. Sapo kam ecur ne një vend publik. Mes tjerash jam katolike ,qe e vogël kam shkuar gjithmonë ne kishe dhe ëndërroj te martohem një dite ne kishe. Imja ishte thjesht një provokim artistik sigurisht. Nuk e konsideroj veten Botticelli, por për mua ishte një performancë, një situatë erotiko-ironike që është pjesë e karakterit tim”.- shprehet Aurora Panci

Pjesë nga intervista:

Ata që ju njohin, miq dhe të afërm, çfarë ju thanë kur morën vesh për videot tuaja?

“Ata që më njohin me të vërtetë e kanë pranuar sepse e dinë se si jam, euforike dhe e gëzuar. Nuk më intereson se çfarë mendojnë të tjerët. Dhe pastaj OnlyFans nuk është vetëm pornografi apo lakuriqësi. Unë nuk dua të nënçmoj krijuesit e tjerë, por me Përvoja ime si fotomodele e di se si lëviz para kamerës.”

Ju thatë se keni filluar për paratë, por nëse do të kishit gjetur menjëherë një punë të qëndrueshme dhe të mirëpaguar, a do të kishit marrë këtë rrugë?

“Është e vështirë të thuash, kam vënë të gjithë veten në punën time dhe nuk jam kurrë i kënaqur. A i kam vendosur vetes një afat për të lënë dorën? Deri më sot nuk e mendoj. Më pëlqen ajo që bëj, fitoj mirë duke paguar taksat rregullisht. Tani për tani po vazhdoj, do të vazhdoj me këtë përvojë dhe pastaj nesër do të shoh.”

“Pasi u diplomova në Itis Galilei, punova si shitëse dyqani, veterinare, kamariere, dhe ndërkohë isha edhe fotomodele më pas vendosa t’i bashkohem OnlyFans mes viteve 2022 dhe 2023”.

Pse kjo zgjedhje?

“Paga mesatare italiane nuk është e mjaftueshme në krahasim me koston e jetesës. Nuk mund të krijosh familje, të blesh një shtëpi apo të shkosh në një udhëtim jashtë vendit ashtu siç dëshiron. Me këtë punë ia dola: bleva një shtëpi dhe bëra Unë udhëtoj për herë të parë jashtë vendit. Unë kam qenë në gjendje të përballoj shumë gjëra që nuk mund t’i bëja më parë.”

Në çfarë konsiston puna juaj, si janë ditët tuaja të zakonshme?

“Kam dhjetë profile në Instagram ku postoj foto dhe video të shkurtra dy herë në ditë për të promovuar karakterin tim dhe kanalin tim me pagesë. Zgjedh lokacione të ndryshme dhe xhiroj videon e cila është bërë në mënyrë profesionale. Dhe më pas i përkushtohem hobit tim.”