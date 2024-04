VIDEO/ “Ke punuar si aktore e filmave për të rritur”? Mes debatit, Meritoni ngacmon Egla Cenon me pyetjen pikante, si reagoi aktorja?

Meriton Mjekiqi ka debatuar ashpër me Egla Cenon teksa ndodhen të mbyllur së bashku me Ilnisa Agollin në një dhomë me mure të bardha në shtëpinë e “Big Brother VIP”, deri të shtunën ku publiku do të vendosë që 2 nga banorët të rikthehen sërish në shtëpi.









“Mos ke punuar në ndonjë shtëpi të arteve ku shkojnë djemtë e rritur të shikojnë filma?”, e pyeti Meritoni aktoren, duke nënkuptuar se Egla ka punuar si aktore me pullë të kuqe.

Megjithëse deklarata e moderatorit ishte mjaft e rëndë, Egla e injoroi atë duke treguar se nuk do ta nxjerrë më nga vetja.

Pjesë nga debati:

Meritoni: Si do të ishte ndier ajo nëse unë i them a ke punuar ti në ndonjë shtëpi të arteve, ku shkojnë e shikojnë filma djemtë e rinj

Egla: Nuk jam përgjegjëse për ato që mendon ti

Meritoni: Mos ke punuar në ndonjë shtëpi të arteve ku shkojnë djemtë e rritur të shikojnë filma?

Egla: Rëndon. Vazhdo shpirti se po të thërrasin

Meritoni: Më trego zemra

Egla: Unë mbaj përgjegjësi për çfarë flas, jo çfarë mendon ti

Meritoni: Edhe unë mbaj përgjegjësi për atë që flas

Egla: Meriton zemra nuk më ndez më

Meritoni: Ti mesa duket ke punuar