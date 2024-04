“Përfitoi nga kaosi i ‘97 dhe u arratis duke përdorur një identitet të rremë!”- Detaje nga arrestimi i 50-vjeçrit shqiptar në Korenë e Jugut

Një ditë pasi në media doli informacioni se ishte arrestuar në Korenë e Jugut, 50-vjeçari Ervin Shahini, i cili rezultonte në kërkim ndërkombëtar për vrasje, mediat koreane kanë dhënë detaje të tjera.









Sipas mediave vendase, shqiptari u natyralizua pasi u martua me një grua koreane në vitin 2012, por u riatdhesua me forcë në vendin e tij. Më pas u zbulua se ai ishte arratisur nga Shqipëria pasi kishte kryer një vrasje dhe grabitje. Sipas dokumenteve të ekstradimit, Shahini goditi për vdekje një taksist në Shqipëri në gusht të vitit 1995 dhe vodhi taksinë dhe u arratis.

Përveç kësaj, ai u dënua me burgim të përjetshëm për akuzat e tentativës për grabitje dhe vrasje tre herë. Në mars të vitit 1997, kur u burgos, shpërtheu lufta civile dhe Shahini arriti të arratisej duke përfituar nga kaosi, raporton News24.

Në atë kohë, vodhi emrin e një personi tjetër me aftësi të kufizuar intelektuale dhe ka nxjerrë një pasaportë me këtë emër dhe ka ikur nga Shqipëria. Pas kësaj kohe, jetonte në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, ndërsa hyri në Kore në nëntor 2011. Ai madje u martua me një grua koreane njw vit më vonë dhe mori shtetësinë koreane në dhjetor 2015.

Pikërisht në korrik të vitit të kaluar u zbulua se 50-vjeçari kishte jetuar me identitetin e tij të fshehur. Ministria e Drejtësisë bashkëpunoi me autoritetet shqiptare për identifikimin e tij dhe nisi procedurat gjyqësore për ekstradimin dhe anulimin e lejes së qëndrimit në Gjykatën e Lartë të Seulit.