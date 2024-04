VIDEO/ Pas debatit të ashpër, Rike Roçi “shpërthen” ndaj Jul Dedës: Më çmendët! Mjaft!

Një debat i ashpër, me tone të larta dhe të bërtitura ka ndodhur mes Rike Roçit dhe Jul Dedës në BBV.









Edhe pse marrëdhënia e tyre ka qenë e mirë përgjatë qëndrimit në shtëpinë e ‘BBV3’, mbrëmjen e sotme ata janë vendosur përballë një ‘përplasjeje’ të fortë me njëri-tjetrin.

Rikja “ka shpërthyer” gjatë debati me Julin, i cili është ankuar duke i thënë që teksa bisedojnë dhe e pyet ajo i flet sipër, dhe sipas aktorit kjo është loja që ajo bën.

Kjo gjë e ka nervozuar Riken, e cila ka nisur të bërtasë duke thënë që nuk e bën një gjë të tillë, ndërsa ëhstë larguar duke qarë.

Pjesë nga debati:

Juli: Unë më tu nuk di me fol më, unë të bëj pyetje ti më flet sipër.

Rike: Ja pra kjo është, unë këtu prekem.

Juli: Ca prekesh ti moj, ti nuk prekesh farë, se të vjen mirë kështu se kjo është loja jote, me i fol tjetrit sipër. Që të dashe atë dhe të zihesh me njerëzit, pse s’më le me fol. Është turp e faqe zezë.

Rike; Unë i hyj tjetrit sipër, unë që nuk flas fare? Ik se më çave kokën.

Juli: Turp me dal atje që nuk më lenë me fol.

Rike: Jo jo, se nuk është ashtu, se mendoni se jam e influnecuar dhe nuk jam e influencuar se më çmendët. Mjaft! (Bërtet dhe përplas me forcë një send në tavolinë).

Juli: Ca je tu bo mo njeri?

