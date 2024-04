Shpallet emergjenca lidhur me drogën e prodhuar nga kockat e njeriut, solicia ruan varrezat nga të rinjtë

Presidenti i Sierra Leones ka shpallur një emergjencë kombëtare për shkak të abuzimit të shfrenuar të drogës. “Kush”, një përzierje psikoaktive e substancave të varësisë, ka qenë e përhapur në vend prej vitesh.









Presidenti Julius Maada Bio e quajti drogën një “kurth vdekjeje” dhe tha se përbën një “krizë ekzistenciale”. Një nga përbërësit e shumtë të drogës janë kockat njerëzore. Siguria është forcuar në varreza për të ndaluar të varurit që të nxjerrin skelete nga varret. Grupe kryesisht të rinjsh të ulur në cepat e rrugëve me gjymtyrë të fryra nga abuzimi me këtë lloj droge është një pamje e zakonshme në Sierra Leone.

Me një fashë rreth kyçit të këmbës, një i varur që po shërohej i tha BBC-së se droga e ka shtrënguar fort. “Nuk më pëlqen ta bëj këtë, por nuk mund ta lë sepse më pëlqen”, tha ai. Nuk ka asnjë numër zyrtar të vdekjeve, por një mjek i tha BBC-së se “në muajt e fundit” qindra të rinj kishin vdekur nga dështimi i organeve të shkaktuara nga droga në kryeqytetin e vendit, Freetown.

Substanca psikoaktive gjithashtu ndikon në shëndetin mendor. Spitali Psikiatrik i Sierra Leone, institucioni i vetëm i vendit në llojin e tij, thotë se midis 2020 dhe 2023, pranimet e lidhura me kush u rritën me pothuajse 4,000% për të arritur në 1,865.

Rritja e përdorimit të “kushit” ka bërë që varrezat kryesore të Freetown të ​​kërkojnë sigurinë e policisë për t’u mbrojtur nga të rinjtë që gërmojnë skelete. Kockat e njerëzve që nxirren nga toka janë një nga përbërësit e shumtë të përdorur për të bërë drogën, megjithëse nuk është e qartë pse përdoren ato.

Në një transmetim mbarëkombëtar, Presidenti Bio tha: “Vendi ynë aktualisht po përballet me një kërcënim ekzistencial për shkak të ndikimit shkatërrues të drogës dhe abuzimit të substancave, veçanërisht të drogës shkatërruese sintetike “Kush”. Ai shtoi se kishte pasur “vdekje në rritje” në mesin e përdoruesve të kush.

Presidenti udhëzoi gjithashtu zyrtarët të ngrenë një Task Force Kombëtare për Abuzimin me Drogën dhe Substancat, e cila do të fokusohet kryesisht në “luftimin e krizës së kush”.

Ai tha se qendrat do të ngrihen në çdo rreth dhe “të pajisura në mënyrë adekuate nga profesionistë të trajnuar për të ofruar kujdes dhe mbështetje për njerëzit me varësi nga droga”. Aktualisht, Freetown është shtëpia e qendrës së vetme funksionale të rehabilitimit nga droga në vend. Objekti me 100 shtretër u ngrit me nxitim në një qendër trajnimi të ushtrisë në fillim të këtij viti.