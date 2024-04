VIDEO/ 3 pikë të arta në garën për titull, Manchester City përmbys Crystal Palace

Manchester City ka marrë një fitore të rëndësishme në garën për titullin kampion. Skuadra e Guardiolës triumfoi 2-4, në transfertën e Crystal Palace.









Takimi nisi me “malore” për kampionët e Anglisë, pasi pësuan gol nga Mateta pas vetëm 3 minutash lojë.

City vendosi ekuilibrat e përkohshme me mesfushorin De Bruyne, përpara se Leëis të përmbyste shifrat në fillimin e pjesës së dytë. Goli i Haaland siguroi fitoren, ndërsa De Bruyne kompletoi dopietën. Vendasit e Palace “tundën rrjetën” me Eduard, në të 86-tën. Me këtë rezultat, Manchester City është në vendin e dytë me 70 pikë.

(VIDEO)