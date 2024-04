VIDEO/ De Rosi thyen mallkimin e Murinjos dhe triumfon përballë Lacios, Tudor merr disfatën e dytë në tre ndeshje

Roma fitoi pasditen e së shtunës përballjen me Lacion, me shifrat minimale 1-0. Ndeshja derbi e kryeqytetit italian ishte e vlefshme për javën e 31-të, të Seria A.









Ishte mbrojtësi i Romës, Pelegrini ai që u bë heroi i takimit teka shënoi golin e vetëm, në minutën e 42-të së deshjes, duke i dhuruar fitoren ekipit verdhekuq që vazhdon luftën për zonën Champions.

Me këtë rezultat tani Roma pozicionohet në vendin e 5-të me 55 pikë, 2 më pak se Bolonja e vendit të 4-t, ndërsa Lacio vazhdon në vendin e 7-të, ku mund të parakalohet përsëri nga ekipet që ndodhen poshtë saj po me ndeshje me pak.

ROMA-LACIO 1-0

NGJARJET KRYESORE

90+5 Mbyllet ndeshja në “Olimpico”, Roma triumfon ndaj Lacios.

72′ Lacio përsëri në aksion, Pedro bën një goditje të mirë brenda zonës por që largohet nga portieri Svilar. (VIDEO)

69′ Filipe Anderson ekzekuton një goditje dënimi por topi shkon shumë larg drejtëkëndorit. (VIDEO)

63′ Barazon gjithçka Lacio, por gjyqtari nuk i lë shumë kohë miqve të festojnë sepse e anulon për pozicion të parregullt. (VIDEO)

55′ Aksion i shkëlqyer për Romën. El Sharaui shkëputet nga mbrojtësit dhe del para portës. Bën një një goditje potente por për fat të keq të italianit, topi përfundon në shtyllë. (VIDEO)

48′ Rast i rrezikshëm nga Roma. Pelegrini ekzekuton një goditje dënimi, me topin që kalon shumë afër portës. (VIDEO)

45+1′ Mbyllet pjesa e parë në “Olimpiko”

43′ GOOOOOL ROMA! Mançni zhbllokon rezultatin për verdhekuqtë. Topi krosohet nga ekzekutimi i një goditje këndi, dhe është pikërisht mbrojtësi që bën një goditje me kokë, duke e çauar sferën në rrjetë. (VIDEO)

23′ Pelegrini bën një gjuajtje potente nga jashtë zone, por portieri Mandas pret pa problem. (VIDEO)

8′ Rast i mirë kundërsulmi për Lacion, Imobile shmanget mirë në zonë dhe tenton portën por goditja e tij ishte e dobët. (VIDEO)

2′ Roma e fillon ndeshjen në sulm, Parades gjuan fluturimthi, me topin që shkon mbi drejtëkëndorin e portës. (VIDEO)

FORMACIONET ZYRTARE

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Mançini, Jorente, Angelinjo; Kristante, Paredes, Pelegrini; Dibala, Lukaku, El Sharaui.

Trajner: Daniele De Rosi

LACIO (3-4-2-1): Mandas; Kazale, Romanjoli, Gila; Marusiç, Guenduzi, Vesino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Imobile.

Trajner: Igor Tudor

