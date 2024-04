“Ndihem në siklet”/ Deklarata e papritur e Ori Nebijajt, flet për partnerin: Kam dy vite me të, por…

Opinionistja Ori Nebijaj i doli në mbrojtje Heidit gjatë diskutimit për takimin e modeles me prindërit e Romeos, pas dasmës së organizuar brenda shtëpisë.









Sipas Orit, Heidi ka të drejtë të ndihet në siklet dhe tregoi më pas edhe raportin e saj me partnerin. Ajo tha që është shumë normale të ndihesh në siklet kur takon prindërit e partnerit, sepse ajo sapo është njohur me Romeon dhe, për më tepër, në një vend të izoluar. Ajo e krahasoi me veten, kur tha se, edhe pse ka dy vjet me partnerin e saj, sërish ka siklet kur vjen diskutimi për të takuar prindërit e tij.

“Kam dy vite me të, por sa here vjen diskutimi për të takuar prindërit e tij, ndihem në siklet”,- tha ajo.