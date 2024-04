Eklipsi diellor/ Ekspertët hedhin poshtë pretendimet e çuditshme nga teoricienët e konspiracionit

Sot, rreth 31.6 milionë njerëz në të gjithë Amerikën do shohin eklipsin më të madh diellor që nga viti 2017.









Shkencëtarët do të jenë në gjendje të studiojnë efektet e tij në shtresat e atmosferës, por sipas teoricienëve të konspiracionit, mund të jetë edhe fundi i ditëve.

Interneti është terren i egër me pretendime të çuditshme.

Shenjat nga Zoti

Kongresmenja republikane Majorie Taylor Greene thotë se mendon se është një shenjë nga Zoti që Amerika duhet të pendohet për mëkatet e saj.

Në një postim në platformën X, ajo thotë se tërmeti i fundit i Nju Jorkut i kombinuar me eklipsin ishin “shenja të forta”.

Postimi i saj, i parë nga më shumë se tetë milionë njerëz, kishte një shënim të komunitetit të shtuar për të shpjeguar se tërmetet janë të zakonshme dhe eklipset diellore parashikohen shumë përpara.

Por aftësia për të parashikuar eklipsin luan në teori të tjera konspirative.

Komentatori i krahut të djathtë Alex Jones mbajti së fundmi një ngjarje X Spaces për të diskutuar “çfarë kanë planifikuar globalistët për eklipsin total të afërt diellor”.

I ftuari i tij Andreë Meyer u tha shikuesve se eklipsi bie në një datë në kalendarin hebraik ku energjia e re mund të shtyhet në vitin e ardhshëm. Jones e përshkroi Meyer si “një ekspert për këtë”.

“Globalistët, padyshim, duan të bëjnë një shtytje të madhe për energjinë e keqe, negative” tha Meyer.

“Ata duan të injektojnë farën e çdo viti të ri me energji negative, sepse kjo është ajo që ata korrin”

Fundi i ditëve

Pastaj është një pjesë e zëshme e internetit që thotë se e hëna do të jetë fundi i botës, duke filluar nga Carbondale, Illinois.

Ndikuesit kanë hartuar gabimisht ‘rrugën e tërësisë’ të eklipsit për të treguar se mbulon midis gjashtë dhe tetë vende të quajtura Ninive.

Ninive-ja përmendet në Bibël, kështu që teoricienët po i japin rëndësi fetare hartës së tyre të gabuar.

Në realitet, kjo rrugë, e cila tregon se ku do të shihet një eklips total, mbulon dy Ninive. Të tjerët do të shohin një eklips të pjesshëm.

Kur kombinohen me rrugën e eklipsit të SHBA në 2017, ato formojnë një kryq. Në qendër të atij kryqi është Carbondale, Illinois.

Ata që jetonë në Carbondale, do të keni fatin të shihni eklipsin e plotë dy herë në shtatë vjet.

Teoritë janë duke u hedhur poshtë nga ndikues të tjerë si Dan McClellan, një akademik fetar në Universitetin e Birminghamit.

“Eklipsi i 8 Prillit nuk do të thotë absolutisht asgjë tjetër përveç se hëna është midis Tokës dhe Diellit,” tha ai.

Ka edhe zëra se Amerika do të hidhet në errësirë ​​për ditë të tëra, kur në realitet disa zona mund të përjetojnë errësirë ​​për disa minuta.

Ka teori që ushqimi do të mbarojë, pritja e telefonit do të zhduket dhe energjia elektrike do të ndërpritet.

Në realitet, ky eklips do të jetë domethënës dhe emocionues, por nëse i keni mbijetuar eklipsit të vitit 2017, ka të ngjarë t’i mbijetoni këtij.