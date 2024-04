Guardiola flet haptazi: Është e vështirë të mundësh Realin dy herë radhazi! Vjet nuk ishin të dobët, por ishim ne shumë të fortë

Trajneri i Mançester Siti, Pep Guardiola doli në konferencën e zakonshme për shtyp në prag të ndeshjes së nesërme kundër Real Madridit, e vlefshme për çerekfinalen e Ligës së Kampioneve.









Dëmtimet e Kajl Uoker dhe Natan Ake, të cilët nuk udhëtuan: “Është kjo që është. Gjithashtu Madridit i mungojnë lojtarët si Kurtua për një kohë të gjatë. Ne e dimë se lojtari më i mirë për të kontrolluar Vinicius është Uoker. Do të donim ta kishim atë, por çfarë mund të them? Do të përshtatemi dhe do të luajmë me lojtarët që kemi. Kemi shumë lëndime në prapavijë dhe duhet të gjejmë zgjidhje.”

“Real Madridi është agresiv dhe i rrezikshëm. Ata do të tërhiqen dhe do të mbrojnë në një bllok të ulët. Por të gjithë e dinë forcën e tranzicionit që e kanë të pabesueshme. Ne duam ti lëndojmë ata dhe ti ndëshkojmë duke shënuar gola. Sezonin e shkuar ne ishim më mirë jo sepse Madridi ishte i keq. Në atë klub, ata gjithmonë gjykohen se nuk ishin të mirë nëse humbasin. Unë mendoj ndryshe. Ata nuk ishin të këqij, por ne ishim më të mirë.”

I pyetur nëse mund të bëjnë të njëjtën gjë këtë sezon: “Është e vështirë. Të mundësh Realin dy herë radhazi është e vështirë. Në këtë kompeticion objektivi nuk është i lehtë. Ata kanë krenari, duhet të jenë të zgjuar dhe të luajnë dhe do të shohim se çfarë ndodh në ndeshjen e dytë”.

Për skuadrën që fitoi pjekurinë pas fitimit të trofeut vitin e kaluar: “Së pari, do të thosha, si klub, ishte një ndjenjë lehtësimi. Në kuptimin e historisë ne jemi të rinj, por mund të themi se ia dolëm dhe nëse ne e bëmë një herë, ne mund ta bëjmë përsëri.”

Ai shtoi: “Të jesh këtu është vërtet mirë për ne. Ne e dimë se sezonin e kaluar, dy sezone më parë, tre ose katër sezone më parë ne duhej të luanim dy ndeshje vërtet të mira. Nuk mund të luash vetëm një lojë të mirë për të kaluar” tha Guardiola

