“Je njeri i ulët”- Plas keq mes Egla Cenos dhe Julit! Aktorja e krahason banorin me politikanët! Deda: Ke probleme…

Julian Deda dhe Egla Ceno janë përfshirë në një debat me njëri-tjetrin, ku shkak u bë një fjali që aktori i tha banores.









Ai i tha Eglës që tashmë ka vërë mend dhe nuk komunikon me ulërima, duke bërë që kjo e fundit të shpërthejë keq ndaj ti.

“Çfarë do të thuash me ke vërë mend? I trasformon gjërat, je i ulët”- i tha aktorja, ndërsa Juli u shpreh: “Nuk është fajli im që ri je në këtë gjendje”.

Nga ana tjetër konkurrenti tregoi se i kishte thënë aktores që të ndryshojnë, por ajo nuk ka pranuar.

“Nuk e thashë këtë. A e din si je ti? Je si këta politikanët e shkretë që ndryshojnë kështu”- tha Egla, teksa Juli iu drejtua duke thënë që ajo ka probleme me shëndetin mendor.

Pjesë nga debati:

Egla: Ku e keni mësuar që të komunikoni me ulërima. Unë nuk jam vërë mend. Çfarë do të thuash me ke vërë mend? I trasformon gjërat, je i ulët

Juli: Po pse ofendon?

Egla: Vazhdo e merru me Romeon se s’jë për mua lali

Juli: Me kë të merrem, me ty?

Egla: Me mua s’merresh dot

Juli: Me ty nuk merrem se je skualifikuar

Egla: Të kam qëndruar dhe larg dhe afër

Juli: Nuk është faji im që ri je në këtë gjendje

Egla: Të kam qëndruar dhe shumë afër

Juli: Nuk kam se çfarë të të bëj

Egla: Mirë zemër tani çohu dhe ik

Juli: Të thash hajde të ndryshojmë, ti më thua unë nuk ndryshoj

Egla: Nuk e thashë këtë. A e din si je ti? Je si këta politikanët e shkretë që ndryshojnë kështu

Juli: Sapo ma ndryshove ti

Egla: Je kaq i varfër dhe nuk do të bësh ndonjëherë hajër në atë që ke në mend po vazhdove kështu. Ishte një shans i artë për ty të tregosh veten. Unë jam e sigurtë që ti do të mbërrije lart, po ti s’je njeri, je i vogël.

Juli: Ke probleme, skam çfarë të të bëj