Rama shtron iftar në muajin Ramazan: Nuk na mbledh feja, por ndjenja e përkatësisë ndaj diçkaje të njëjtë

“Të dashur miq, nga zemra ju falenderoj që pranuat ftesën të merrni pjesë në këtë sofer iftari tashmë tradicionale. Njësoj siç e mirëpresin agjëruesit, edhe unë mezi e pres ta ofroj këtë iftar së bashku me Lindën dhe me ndihmën e kujtdo angazhohet që sofra të ketë frymën e një mbrëmjeje që nuk na mbledh bashkë as feja, as gjuha, as puna që bëjmë në të përditshmen tonë, apo ideja e çdokujt për Zotin, por ndjesia e përkatësisë ndaj dickaje të njëjtë, e lidhjes me diçka të ngjashme, të cilë i gjejmë emra të ndryshëm, por i ndjejmë afërsinë e papërkufizueshme