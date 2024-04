U ndaluan të shihnin eklipsin diellor, të burgosurit e New York-ut ngrenë padi ndaj autoriteteve

Gjashtë të burgosur kanë paditur departamentin e korrigjimeve të Nju Jorkut për vendimin e tij për të mbyllur burgjet gjatë eklipsit të plotë diellor të ditës së sotme, 8 prill.









Avokatët e gjashtë burrave të burgosur në Institucionin Korrektues Woodbourne në veri të Nju Jorkut, thanë se ata kanë arritur një marrëveshje me shtetin që do t’i lejojë burrat të shohin eklipsin diellor “në përputhje me besimet e tyre fetare”.

Ata ngritën një padi federale javën e kaluar duke argumentuar se bllokimi i 8 prillit shkel të drejtat kushtetuese të të burgosurve për të praktikuar besimet e tyre duke i penguar ata të marrin pjesë në një ngjarje të rëndësishme fetare.

Gjashtë burrat përfshijnë një besimtar baptist, një mysliman, një adventist, dy praktikues të Santerias dhe një ateist.

Thomas Mailey, një zëdhënës për departamentin e korrigjimeve, tha se departamenti ka rënë dakord të lejojë gjashtë individët të shohin eklipsin, ndërsa paditësit kanë rënë dakord të heqin dorë nga padia e tyre me paragjykim.

Daniel Martuscello III, komisioneri në detyrë i departamentit, lëshoi ​​një memo muajin e kaluar duke urdhëruar të gjithë individët e burgosur të qëndrojnë në njësitë e tyre të banimit të hënën e ardhshme nga ora 14:00 deri në orën 17:00, të cilat janë përgjithësisht orët normale për rekreacion në natyrë në burgje.

Ai tha se departamenti do të shpërndajë syze sigurie ndaj eklipsit diellor për stafin dhe të burgosurit në burgje, në mënyrë që ata të mund ta shohin eklipsin nga vendi i caktuar i punës ose njësitë e banimit.

Komunitetet në zonat perëndimore dhe veriore të shtetit pritet të kenë pamjen më të mirë të momentit kur hëna kalon midis Tokës dhe Diellit, duke bllokuar përkohësisht diellin.