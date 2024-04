Braktisi garën se e kishte marrë malli për vajzën! Robert Berisha s’shkon të takojë Renee, por të dashurën! Publikon foton me partneren në prehër

Robert Berisha braktisi në mes garën në “Ferma Vip”, me arsyetimin se e kishte marrë malli për vajzën e tij Renee.









Por, këngëtari dhe moderatori i njohur pas largimit nga ferma duket se ka gjetur “qetësi” në krahët e të dashurës së tij. Robert Berisha ka postuar foto në rrjetin sociale me partneren e tij teksa e mban në prehër.

Ndërkohë ai ka shoqëruar imazhin me një gif zemre, ndërsa të dy duken shumë të lumtur në krahët e njëri-tjetrit.

Robert Berisha u largua nga gara mbrëmjen e së hënës, pasi u shpreh se arsyeja e largimit ishte vajza e tij, Renee, pasi e kishte marrë malli për të bijën dhe qëndrimi në garë ishte i vështirë për të.

“Kam 5 vite që nuk jetoj me vajzën dhe është shumë e vështirë për mua. Po e lë garën për shkak të Renesë, po më vjen keq eqë ka ndodhur kjo gjë, por unë duhet ta lë”, u shpreh këngëtari.

Por konkurrentja Gloria Meshi e ka nxjerrë zbuluar, teksa gjatë një bisede me banorët e tjerë u shpreh se Robert Berisha ka pasur një kontratë për të qëndruar 2-3 javë.

“Ka qenë me kontratë për 2-3 javë”, shprehet ajo, teksa konkurrenti Dionis Biba e pyet: “Pse Roberti nuk e ka pasur deri në fund?”. Gloria i përgjigjet: “Jo, për Zotin”, ndërsa Dionisi shton: “Tallesh”.

Gjithashtu faktin që Robert Berisha nuk do të qëndronte edhe aq e gjatë u zbulua nga këngëtarja Xhensila Myrtezaj.

Në rrjetet sociale, ajo ka publikuar një baner, ku tregonte datën e koncertit të saj të radhës. Ajo që ra në sy ishte fakti që me 13 prill, ajo do të ishte në koncert së bashku me Robert Berishën.