VIDEO/ Magjia e Champions në “Santiago Bernabeu”, Reali dhe Siti argëtojnë me një barazim spektakolar

Parashikohej si një finale e parakohshme dhe ashtu ka qenë! Real Madrid dhe Mançester Siti kanë argëtuar të gjithë me një ndeshje spektakolare në “Santiago Bernabeu”, përballja e tyre e parë në çerekfinalet e Ligës së Kampioneve të këtij edicioni.

Sfida filloi me një ritëm të çmendur pasi miqtë shënuan të parët me Bernardo SIlvan, por më pas u përmbysën nga ekipi i Ançelotit falë Kamavinga e Rodrigo, Siti kontrolloi topin dhe tentoi vazhdimisht të gjente rrjetën, ndërsa Reali kundërpërgjigjej me kundërsulme të shpejta.

Në pjesën e dytë, Guardiola ndërroi taktikë, duke shtyrë skuadrën e tij të gjuante nga distanca. Lëvizja ishte e duhura pasi Foden dhe Gvardiol përmbysën shifrat tani në favor të anglezëve. Por një goditje fluturimthi spektakolare e Valverde vulosi barazimin 3-3 që rezistoi deri në mbyllje të sfidës, duke lënë gjithçka të hapur për duelin e kthimit.

REAL MADRID-MANÇESTER SITI 3-3

12′ (ag) Ruben Dias, 14′ Rodrigo, 79′ Valverde /2′ Bernardo Silva, 66′ Foden, 70′ Gvardiol

NGJARJET KRYESORE

90’+4’ Mbyllet ndeshja me barazimin spektakolar 3-3.

90’ Jepen 4 minuta shtesë.

88’ Bernardo Silva ndëshkohet me karton të verdhë për një ndërhyrje ndaj Brahim Diaz.

87’ Hulian Alvarez merr vendin e Foden.

86’ Vinicius i lë vendin në fushë Hoselu në minutat e fundit të ndeshjes.

81’ Karvahal ndëshkohet me karton të verdhë për protesta.

79’ GOOOL REAL MADRID! Nuk ka fund spektakli në “Bernabeu”, këtë herë është Valverde i cili gjuan fluturimthi dhe gjen barazimin. (VIDEO)

71’ Modriç dhe Brahim Diaz hyjnë në fushë në vend të Kros dhe Rodrigo.

70’ GOOOL MANÇESTER SITI! Gvardiol del në ndihmë të sulmit dhe pari merr topin jashtë zonës, lëshon një gjuajtje që nuk i lë kohë Lunin të reagojë. (VIDEO)

66’ GOOOL MANÇESTER SITI! Foden merr topin në pozicion ballor në zonë dhe lëshon një predhë të pakapshme për Lunin në trekëndësh. (VIDEO)

59’ Provon edhe Bernardo Silva nga distanca, Lunin grushton për të larguar rrezikun. (VIDEO)

58’ Foden mundohet të gjejë gjuajtjen e duhur nga jashtë zonës, Lunin pret në pozicion,.

56’ Vinicius ka mundësinë që të thellojë diferencën me një gjuajtje nga e majta, sfera kalon pak mbi traversën e portës së Ortega. (VIDEO)

55’ Grilish harkon në zonë një goditje dënimi, Rodri provon me kokë duke çuar sferën mbi traversë. (VIDEO)

53’ Bellingam nga e majta përfiton nga një devijim për të dalë në pozicion gjuajtje, diagonalja e tij nuk gjen portën e miqve. (VIDEO)

49’ Grilish nga e majta hyn në zonë dhe krijon hapësirën për të gjuajtur, harkimi i tij nuk gjen rrjetën në shtyllën e dytë. (VIDEO)

46’ Nis pjesa e dytë e ndeshjes pa zëvendësime.

45’+3’ Mbyllet me avantazhin 2-1 për Real Madrid pjesa e parë e ndeshjes.

45’ Jepen 3 minuta shtesë.

42’ Vinicius nga e majta gjen korridorin për të gjuajtur në portë, por edhe ai çon sferën direkt në duart e Ortega. (VIDEO)

39’ Foden mundohet të gjejë portën me një gjuajtje nga e djathta, por pa shumë sukses. (VIDEO)

37’ Akanzhi ndëshkohet me të verdhë pas një faulli ndaj Vinicius.

32’ Fillimisht Grilish bllokohet nga Çuameni në zonën madrilene, më pas situata zhvendoset në portën tjetër ku Rodrigo gjuan jashtë nga një pozicion i favorshëm. (VIDEO)

31’ Rodrigo nga e majta shfaqet në pozicion gjuajtje dhe tenton portën, Otega pret këtë radhë. (VIDEO)

26’ Mançester Siti ka kontrollin e topit në këto minuta, por pa pasur mundësinë që të rrezikojë më portën e Lunin.

23’ Grilish nis një top në qendër, askush nuk ndjek aksionin para portës vendase.

18’ Valverde provon me një gjuajtje qendrore, Ortega përgjigjet në pozicion.

14’ GOOOL REAL MADRID! Kundërsulm perfekt i Rodrigo i cili kalon topin mes futbollistëve kundërshtarë dhe e çon në rrjetë. (VIDEO)

12’ GOOOL REAL MADRID! Gjuajtja e parë në portë dhe barazimi i vendasve, me Kamavingën i cili çon topin në rrjetë falë një devijimi të Ruben Dias. (VIDEO)

5’ Haland lëshon sinjalin e parë drejt portës vendase, Lunin pret në shtyllën e parë në të djathtën e tij dhe më pas mbrojtja largon sferën mes panikut në zonë. (VIDEO)

2’ GOOOL MANÇESTER SITI! Bernardo Silva ekzekuton shpejt një goditje dënimi dhe gjen të papërgatitur Lunin. (VIDEO)

1’ Çuameni ndëshkohet menjëherë me karton të verdhë pas një faulli ndaj Grilish.

1’ Nis dueli me shkelmimin nga qendra të miqve.

FORMACIONET ZYRTARE

REAL MADRID: Lunin, Çuameni, Rydiger, Karvahal, Mendi, Kamavinga, Kros, Valverde, Bellingam, Rodrigo, Vincius.

Trajner: K. Ançeloti

MANÇESTER SITI: Ortega, Ruben Dias, Gvardiol, Akanzhi, Stouns, Rodri, Kovaçiç, Bernardo Silva, Grilish, Foden, Haland.

Trajner: P. Guardiola