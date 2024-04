Aksident me dy të lënduar në Laç, ja si paraqitet gjendja e tyre

Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme (10 prill) në Laç, ku dy automjete janë përplasur me njëra- tjetrën.









Policia bën me dije se drejtuesja 44-vjeçare është përplasur me automjetin që drejtohej nga një 27-vjeçar.

Si pasojë e këtij aksidenti është lënduar 44-vjeçarja dhe një pasagjere e cila ishte në automjet me të.

Njoftimi i policisë:

Kurbin/Informacion paraprak

Në Laç, automjeti me drejtuese shtetasen F. Gj., 44 vjeçe, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. Gj., 27 vjeç. Si pasojë janë dëmtuar shtetasja F. Gj. dhe një pasagjere në automjetin që drejtonte ajo, të cilat po marrin asistencë mjekësore dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.