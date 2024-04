Përkrah De Rossit, më konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së Europa League ndaj Milanit u shfaq sulmuesi i Romës, Dybala.









“Ne kemi besim, është një moment pozitiv. Fitorja e derbit të ndihmon të punosh me më shumë gëzim dhe qetësi. Të përballesh me një ndeshje si kjo është një provë e mirë për ne. E ardhmja? Ndihem shumë rehat me De Rossin” – tha Dybala.