“Palla ta zëntë frymën”-Rike Roçi nuk përmbahet ndaj aktores. Egla Ceno: Amin o Zot!

Të qeshura dhe momente gazmore janë dëgjuar mes banorëve pas spektaklit të së martës mbrëma (9 prill).









Egla Ceno ka shpjeguar se për të termi “Palla e Skënderbeut” do të thotë “Shpata e Skënderbeut”.

Roza Lati donte të kuptonte se çfarë ka nënkuptuar aktorja kur i është drejtuar Rikes me këtë term.

Egla përgjigjet se ka pasur në mendje fjalën shpatë.

Rikja e cila nuk e ka pëlqyer aspak këtë koment i drejtohet duke i thënë: Palla të zëntë frymën

Koment ky që ka shkaktuar shumë të qeshura.

Biseda:

Egla: Pallë do me thënë shpata e Skënderbeut po nuk e ke dëgjuar sepse je injorante.

Roza: Unë jam injorante?

Erjola: E paditur do të thotë injorante se do të jap edhe shpjegimin e saj. Po ti dridhe sa te duash po do përdredhësh vetën o Egla Ceno. Duartrokitjet që si ke marrë asnjëherë në jetën tënde i merr këtu me këtë teatër.

Roza: Pra nëse i thotë Rikës je pallë ti po i thua që është shpatë?

Egla: Po!

Rike: Palla ta zëntë frymën

Egla: Amin o zot

