PD publikon raportin për mandatin e Olta Xhaçkës: Të dërgohet në Gjykatë Kushtetuese dhe të konstatohet papajtueshmëria

Ndërsa bën analizën ligjore, Grupi Parlamentar i Partise Demokratike konkludon se ‘deputetja e PS-se, Olta Xhacka, njekohesisht ish minister per Evropen dhe Punet e Jashtme, ndodhet ne kushtet e papajtueshmerise, cka duhet te sjelle edhe perfundimin e mandatit te saj. Per kete arsye, me shkresen nr. 2283 prot., 17 date 20.06.2022, i eshte drejtuar Kuvendit te Shqiperise me nje mocion per ndjekjen e procedures parlamentare per konstatimin e pavlefshmerise dhe mbarimit te mandatit te deputetes Olta Xhacka”.