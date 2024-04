PSG do të përballet me Barcelonën në Champions, Mbape gati t’i tregojë blaugranave se çfarë i pret në vitet në vazhdim

PSG do të përballet me Barcelonën në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve. Parisienët kanë në arsenalin e tyre një nga lojtarët më të mirë të botës, Kilian Mbape. Siç dihet tashmë, sulmuesi do t’i bashkohet Reali Madridit sezonin e ardhshëm, rivalëve historik të katalanasve.









Blaugranat nuk kanë nevojë të presin deri atëherë për të parë se çfarë do të thotë të përballesh kundër Mbape, sepse do të kenë dy ndeshje kundër PSG-së.

“Unë nuk do të fshihem”,- tha francezi për “Telefoot”, pak ditë përpara sfidës, gjë që do të thotë që do të jetë 100% i karikuar për t’i eliminuar të besuarit e Ksavi Hernandezit dhe t’iu tregojë një parashikim për të ardhmen e afërt që i pret.

Edhe pse Mbape nuk ka pasur minutazhin e nevojshëm që kur informoi klubin e tij që do të largohet, përsëri statistikat e tij në këtë sezon kanë qenë të frikshme, ku ka shënuar 39 gola në 40 ndeshje në të gjitha kompeticionet.

Për t’u theksuar është fakti që edhe se në ndeshjen e fundjavës së kaluar ku PSG barazoi në minutat e fundit me Klermont, francezi u fut në pjesën e dytë të lojës dhe arriti të jap një asist për të mos lejuar ekipin e tij të humbiste. Kjo tregon se sa deçiziv mund të jetë Mbape dhe sa vlera i shton ekipit ku luan.

