Zgjerimi i listës së futbollistëve në “Euro2024”, ja kur do ta marrë vendimin UEFA

UEFA zhvilloi të hënën një seminar me trajnerët e ekipeve kombëtare duke diskutuar për numrin e lojtarëve në Europian. Në faqen e saj zyrtare UEFA shkruan.









“Diskutimet pozitive theksuan këndvështrime të ndryshme midis trajnerëve, me disa që shprehën dëshirën për të rritur numrin e skuadrës, me më shumë zgjedhje në dispozicion për të trajtuar kërcënimin e dëmtimeve. Të tjerë deklaruan preferencën e tyre për të kufizuar numrin e skuadrës në 23, duke vënë në dukje vështirësinë në stërvitje dhe menaxhimin e grupit me lojtarë shtesë.

UEFA ka marrë parasysh opinionet dhe një vendim përfundimtar që do të merret në javët në vijim”, thuhet në komunikatën e institucionit të futbollit.

