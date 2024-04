“Merreni me gratë e shokëve”- Degradon debati Juli-Romeo. Aktori: Ilnisa më ngacmonte dhe unë nuk i ktheja…

Paraditen e sotme teksa qëndronin në ambientet e jashtme të shtëpisë Juli dhe Romeo kanë pasur një debat me akuza të forta ndaj njëri tjetrit.









Juli i është drejtuar Romeos duke e akuzuar se ai komenton partneret e shokëve të tij.

Deda e përforcon mendimin e tij duke thënë se klipi i shfaqur të martën mbrëma gjatë spektaklit vërteton fjalën e tij.

Romeo nga ana tjetër i nervozuar sqarohet se ai kishte bërë vetëm një koment.

Pjesë nga debati:

Romeo : Degradoi , debati deri te…

Juli : O Romeo ti je personi bashkë me atë që jeni marrë 2 javë rresht me një gjë shumë të shpifur, vrrom me gratë e shokëve me muhabete të shpifura

Romeo : Unë s’jam marrë kurrë me gratë e shokëve. Kurrë!

Juli : E di ti e ke thënë atje të doli në klip, e para qe doli ishte e jotja.

Romeo : Që ?

Juli : Që je marrë me gruan e tij , çfarë rëndësie ka ?

Romeo : Po jo mor plak se një koment ka qenë .

Juli : Dhe kam ardhur unë që të kam thënë 2 herë mos u merrni me gratë e shokëve sepse ju nxjerr shpifur dhe ju vazhduat .

Romeo : Po një koment ka qenë , në rregull e heqim ishte faji im aty , do të të them ishte faji im . Aty ishte faji im ku u mora më vonë unë ?

Romeo: Mua më vinte Ilnisa më ngacmonte dhe nuk i ktheja përgjigje.

Juli : Po u more o Romeo se u nxjerr atje tek klipi , tek klipi i kësaj të marte se deri dje u morët me këtë punë .

Romeo : U mor ai apo u mora unë ?

Juli : Të dy.

Romeo : Nuk mund ti vendosësh të dy në një peshore .

Juli : Mos më flisni mua për gjëra të shpifura se kemi bërë e keni bërë gjëra te shpifura pa fund.

Romeo : Unë asnjëherë .

Juli : I the maniak atij o Romeo.

