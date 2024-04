VIDEO/ “Je p*rvers s*ksual! I ke larë vajzat me…”- Liami me akuza të forta ndaj Romeos. Aktori: Ti je manjak, o përndjekës

Miqësia e Romeo Veshaj me Liam Osmanin është krisur, ku shkak është bërë deklaratat e banorit se Heidi Baçi ka flirtuar me të.









Me tone të larta dhe fjalë ofenduese, ditën e sotme aktori ka debatuar me banorin në “BBVIP”.

“O manjak, përndjekës” – tha Romeo, ndërsa Liami iu kthye: “Unë e kam bërë me fjalë, ti e bëre me gjeste. Je përvers seksualisht, duke i larë vajzat me pije”, duke kujtuar historinë e aktorit me Erjola Doçin.

Mes debatit ka ndërhyrë Graciano Tagani, sipas të cilit aktori po i përdor situatat për lojë.

“S’ke fuqi të flasësh me mua dhe ndëro krevatin, turp të kesh”, iu drejtua Liami-Romeos, ndërsa ky i fundit vendosi që ta ironizojë.

Pjesë nga debati:

Romeo: O manjak, përndjekës

Liami: A e di ti se çfarë do të thotë manjak?

Romeo: E kam parasysh, ti je

Liami: Unë e kam bërë me fjalë, ti e bëre me gjeste. Je përvers seksualisht, duke i larë vajzat me pije. Lepurush pervers je

Romeo: Vllazëria e perversëve, kjo je ti

Liami: Nuk të kapi qarku

Graciano: Merre vesh një herë se për çfarë u bë muhabeti, atëherë hajde si

Romeo: Ti se di fare se çfarë më tha ai te banjoja

Liami: Çfarë të thashë

Graciano: Ju drejtove Meritonit

Romeo: E keni bërë të gjithë

Graciano: Leje more leje, mos i përdorni situatat por minimizoji

Liami: Lepurush pervers je. Të vendosa qarkun dhe nuk të kapi qarku, dole dhe ndrove krevatin

Romeo: Ti je mashkull pis

Liami: S’ke fuqi të flasësh me mua dhe ndëro krevatin, turp të kesh

Romeo: Hajde, hajde

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)