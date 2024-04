Dyshohet se ka ardhur nga veprimtaria e paligjshme, Prokuroria e Tiranës kërkon konfiskimin e pasurive të Alda Klosit

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar konfiskimin e pasurive të ish-zyrtares Alda Klosi, e cila u dënua nga Gjykata e Tiranës me 2.6 vite burg për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë









Organi hetues ka bërë kërkesë në Gjykatën e Tiranës që shuma rreth 500.000 euro, që iu grabit nga sanitarja Rozeta Dobi t’i kalojnë shtetit, si edhe një apartament, garazh dhe makinë, pasi sipas Prokurorisë u vërtetua që pasuria nuk ka prejardhje të ligjshme dhe është krijuar gjatë aktivitetit kriminal.

Uniformat blu më datën 15 dhjetor 2022 morën njoftim se banesa e ish-zyrtares në Rrugën e “Kosovarëve” ishte grabitur

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e sanitares së saj, Rozeta Dobi dhe të birit Havier Dobi (autorë të vjedhjes), më 06 janar 2023 janë gjetur 58.150 euro.

Ndërsa më 07 janar në banesën e tyre nga policia gjyqësore është sekuestruar me cilësinë e provës materiale shuma prej 404.800.

Nga hetimi rezultoi se paratë dhe valuta euro/dollarë të sekuestruara në banesën e pastrueses dhe djalit të saj ishin vjedhur tek banesa e Alda Klosit.

Shuma e parave të sekuestruara në banesën e sanitares dhe apartamenti/garazhi i blerë në vitin 2019 nga ish-bashkëshorti i Alda Klosit, janë fshehur dhe nuk janë deklaruar në ILDKPKI.

Këto pasuri nuk janë të justifikuara, pasi nuk mbulohen me të ardhura të ligjshme dhe derisa nuk janë të deklaruara, nuk provohet ligjshmëria e tyre, njofton Prokuroria.

Prokuroria ka kërkuar konfiskimin e pasurive:

Shuma monetare 368.000 dollarë amerikanë, 462.950 Euro

Apartament me sipërfaqe 85.09 m2 të shfrytëzueshme me numër pasurie 6/572+1-35, ZK 8210, Vol. 42,Fq 127 pasuri e ndodhur në Tiranë, në pronësi të shtetasit A. K.;

Garazh me sipërfaqe 14.06 m2 të shfrytëzueshme me numër pasurie 6/572-G 16 ZK 8210, Vol 42,Fq 74 pasuri e ndodhur në Tiranë, në pronësi të shtetasit A. K.;

Autoveturë Toyota Rav 4, me targa AA170ZY, Nr. Shasie JTMBB31V50D109772, në pronësi të shtetases A.K.

