Ndërron jetë stilisti i njohur Roberto Cavalli

Ka ndërruar jetë në moshën 83 vjeçare stilisti i famshëm botëror Roberto Cavalli. Siç shkruajnë mediat e huaja, ai vdiq në shtëpinë e tij në Firence pasi vuante prej kohësh nga një sëmundje.









Italiani, pasuria e të cilit besohet se shkon në 400 milionë Euro, vjen nga një familje artistësh. Ai ka lindur më 15 Nëntor të vitit 1940 në Firence.

Ai ishte një njeri shumë i dhënë pas printeve të ndryshme tek veshjet dhe me talentin e tij shkëlqeu për vite me radhë.

Për herë të parë ai u bë i njohur në vitin 1970 kur veshi yjet si Sophia Loren apo Brigitte Bardot. Stili i tij modern, u pëlqye akoma më shumë në brezat e mëvonshëm, nga Kim Kardashian e deri te Jennifer Lopez.

Po ta përshkruash me pak fjalë, ishte një njeri që adhuronte makinat “Ferrari”, e shihje gjithmonë me një puro në dorë dhe këmishë të zbërthyer. Marka e tij dallonte prej printeve me lëkurë kafshësh, qëndisjet e copat transparente. Një emër i madh jo vetëm për modën italiane, por edhe atë globale!