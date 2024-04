Ndihmonin në trafikimin e qenieve njerëzore, ja kush janë efektivët e policisë që u arrestuan (Emrat)

Si rezultat i një operacioni ndërkombëtar të zhvilluar ditën e sotme (12 prill, u zbulua një grup personash që jepnin ndihmë për kalim të paligjshëm kufiri për emigrantë nga vendet e treta dhe anëtarëve të grupeve kriminale.









U ekzekutua masa e sigurisë “Arrest në burg”, për shtetasit:

Endri Seiti, Endri Seiti,

Luan Tafalla,

Endrit Ismailaj,

Arnol Shpata,

Xhuljeta Çopa,

Artur Mata,

Antonio Specchio,

Artan Sulaj,

Luan Sulaj,

Shkelzen Matmuja (Bokciu),

Bukurosh Muja,

Lulzim Lami,

Tome Preka,

Xhulio Krasniqi,

Edmond Baklli,

Iglan Alliçi,

Emmanuel Ella

Komisar Altin Hasani, Specialist per Sektorin per te Huajt ne Departamentin per Kufirin dhe Migracionin ne DPPSH.

Komisar Edmond Barha shef seksioni per migracionin e parregullt ne Drejtorine per Kufirin dhe Migracionin Tirane.

Ndersa per: Inspektor Ariel Hoxha punonjes policie ne Kom Pol Kufitare Rinas me mase sigurie arrest ne shtepi.

Dhe detyrim paraqitje Inspektor E.H. punonjës policie në Kom Pol Kufitare Rinas.