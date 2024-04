Ndryshon klauzola e largimit të sulmuesit, Granada humbet 13 mln euro nga Myrto Uzuni

Rikthimi i Granadës në Kategorinë e Dytë do ta ulë ndjeshëm çmimin e Myrto Uzunit, klauzola e largimit që shkon nga 25 në 12 milionë euro.









Rënia nga La Liga e skuadrës së shqiptarit është një realitet që i mungon vetëm fakti matematikor dhe do të sjellë pasoja të shumta në klub. Goditja ekonomike do të jetë e konsiderueshme dhe një numër i mirë çështjesh sportive do të hapen për t’u zgjidhur. Mes tyre, ai i Myrto Uzunit. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare është një nga shtyllat e skuadrës, ku këtë sezon ka arritur të shënojë nëntë gola dhe një asistim, me çmimin e futbollistit që do të ulet ndjeshëm me rrëzimin nga kategoria. Thënë më saktë, klauzola e largimit të tij do të shkojë nga 25 në 12 milionë euro.

SITUATA Myrto është një nga pasuritë e mëdha të klubit spanjoll. Që nga ardhja e tij në “Los Carmenes”, ai ka arritur më shumë se rekorde të konsiderueshme dhe është bërë një futbollist shumë i dëshirueshëm në treg. Vlera e tij është trefishuar që kur ka veshur fanellën e Granadës, ku sipas “Transfermarkt” ka shkuar nga 3 në 10 milionë euro. 33 golat dhe 7 asistimet që ai ka grumbulluar në pak më shumë sesa dy vite në Granada kanë kontribuar në këtë.

Ulja e klauzolës në 12 milionë e bën atë një mundësi të mirë për shumë klube që tashmë janë interesuar për sulmuesin, si në La Liga, ashtu edhe në vende të tjera si Italia dhe Gjermania. Uzuni ka kontratë me Granadën deri në vitin 2027, prandaj opsionet që ai të largohet janë të paguajë klauzolën ose të arrijë marrëveshje me Granadën. Largimi i tij i mundshëm, pa dyshim, do të jetë një nga temat më të rëndësishme të verës në klub.

Mbetet të shihet se çfarë qëndrimi do të marrë klubi dhe cili është vullneti i lojtarit, i cili me siguri do të ketë oferta. Nëse Granada kërkon të fitojë para kur të përfundojë sezoni, Uzuni do të jetë një nga asetet e tij më të mira për të marrë një transfertë të mirë, me të cilën do të fillojë të formojë një projekt të ri në Kategorinë e Dytë spanjolle.

